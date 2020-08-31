الجيل الجديد: حكومة الاقليم ابرمت عقدا لبيع النفط الى تركيا بسعر بخس

2020/08/31 | 19:02 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة كشفت النائب عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب ، اليوم الاثنين ، ان حكومة اقليم كردستان ابرمت عقدا لبيع النفط الى تركيا بسعر بخس من دون علم الحكومة المركزية.وقالت رجب إن حكومة الاقليم اهدرت الثروة النفطية لكردستان عن طريق اتفاقية بينها وبين تركيا امدها خمسين عاما.واضافت ان حكومة الاقليم لا …

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