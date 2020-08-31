رسميا.. الحارس المخضرم برافو يعود للدوري الإسباني

2020/08/31 | 19:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

وقع حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو، عقدا مع ريال بيتيس الإسباني قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الأندلسي مساء أمس الأحد.

وقال بيتيس في بيان “توصل ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال كلاوديو برافو.



أصبح التشيلي ثاني لاعب يعزز البيت الأخضر والأبيض لموسم 2020-2021.



وقع برافو عقدا لسنة مع إمكانية تمديده سنة إضافية”.

وانضم برافو، الذي خاض 123 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، إلى بيتيس الذي عانى كثيرا الموسم الماضي لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث اهتزت شباكه ستين مرة.

وكان عقد برافو البالغ 37 عاما، قد وصل إلى نهايته مع مانشستر سيتي، الذي يدافع عن عرينه راهنا الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وسيلعب برافو في بيتيس تحت إشراف مواطنه المدرب مانويل بيليغريني.

وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في إسبانيا، بعد احترافه مع ريال سوسييداد (2006-2014)، وبرشلونة (2014-2016)

ويملك برافو سجلا لامعا، بعد إحرازه لقب كوبا أمريكا مرتين مع منتخب بلاده (2015 و2016)، والدوري والكأس في إسبانيا مرتين مع برشلونة، والدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر سيتي.

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