التفسيرات المعاصرة للوعي - عبدالرحمن مصطفى

2020/08/31 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_مصطفى التفسيرات الفلسفية لطبيعة الوعي تتعارض فيما بينها ،وبقدر مايبدو الموضوع معلقا من الجانب العلمي ؛فالتأويلات الفلسفية لا تقدم تصورا واضحا ومتماسكا لهذه المسألة الشائكة بل انها تصل في أحيان كثيرة الى حد التناقض فيما بينها ،بالرغم من انطلاقها من مقمات موحدة ،لكن كل انطلاقة تتعارض مع الاخرى في الخلاصات والنتائج التي تصل اليها..وهذا مايتضح في بعض التفسيرات المعاصرة التي تعتمد على مقاربات متشابهة ......





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