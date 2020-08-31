#امين_يونس ـ مارأيك بالولايات الإبراهيمية المتحدة ؟ * هه هه هه … وأين تقع هذه الولايات ياحمكو ؟ هل هي عائدة لإبراهيم الجعفري أم لإبن خالتك حجي إبراهيم ؟ـ أنا جادٌ يارجُل … أنها مرحلة مُتقدمة من مشروع الشرق الأوسط الجديد ، الذي يشمل إسرائيل وجميع الدول العربية وإيران وتركيا ..
وطبعاً نحنُ أيضاً مشمولون أي أقليم كردستان العراق ! .
* بماذا تُخّرِف ياحمكو ؟ ـ أنه ليس تخريفاً ، فأنا اُتابِع المو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات الإبراهيمية المتحدة - امين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات الإبراهيمية المتحدة - امين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).