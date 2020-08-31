الولايات الإبراهيمية المتحدة - امين يونس

2020/08/31 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ مارأيك بالولايات الإبراهيمية المتحدة ؟ * هه هه هه … وأين تقع هذه الولايات ياحمكو ؟ هل هي عائدة لإبراهيم الجعفري أم لإبن خالتك حجي إبراهيم ؟ـ أنا جادٌ يارجُل … أنها مرحلة مُتقدمة من مشروع الشرق الأوسط الجديد ، الذي يشمل إسرائيل وجميع الدول العربية وإيران وتركيا ..



وطبعاً نحنُ أيضاً مشمولون أي أقليم كردستان العراق ! .



* بماذا تُخّرِف ياحمكو ؟ ـ أنه ليس تخريفاً ، فأنا اُتابِع المو ......





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