الذين يريدون السجن مدى الحياة لجورج ابراهيم عبد الله ! - خليل قانصوه

2020/08/31 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_قانصوه " من يريد إبقاء جورج إبراهيم عبدالله في السجن " عنوان فيلم قيد الإعداد للمخرج بيار كارل الذي يتناول قضية هذا الرجل الكبير ( مانديلا الشرق الأوسط ) ، في مقال نشرته الشهرية الفرنسية لومند ديبلوماتيك عدد آب الماضي ! ـ للتذكير لعل الذكرى تنفع ، جورج إبراهيم عبد الله ، مناضل شيوعي لبناني ،شارك في سنة 1978 في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان ، و أعلن عن تأييده ......





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