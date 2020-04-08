بــ”مشاهد خرافية”… موطن “المحصول الاشهر” في العراق يستعد لموسم ربحي “غير مسبوق” وجودة عالمية

2020/08/31 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

يترقب المزارعون في عموم المحافظات العراقية وخاصة الجنوبية منها بحذر نمو اجود انواع الرز في العراق استعداداً لموسم الحصاد.

وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، معدل النمو الممتاز في حقول الشلب “رز العنبر” الشاسعة بقضاء الشامية التابع لمحافظة الديوانية للموسم الزراعي الصيفي 2020.

تحبّون تمن العنبر؟ قضاء الشامية كان يصدر العنبر لبقية المحافظات ولدول الخليجهل تعرف ما هو سرّ تمّن عنبر الشامية؟ pic.twitter.com/HycAC1lhDO

— IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) July 26, 2020

وبحسب اعلام زارعة الديوانية، فان حقول “رز العنبر” تمتد على مساحة تقدر بـ144 ألفاً و750 دونم موزعة على اقضية “الشامية والمهناوية والصلاحية وغماس”.

ويعد “رز العنبر” من اهم المحاصيل الاستراتيجية التي تزرع في محافظة الديوانية والتي تزود السوق المحلية بأجود وأفضل أنواع الرز الشهير برائحته الزكية ومذاقه اللذيذ.

وعبرت الدائرة عن تأهملها خيراً بهذا الموسم، من خلال استمرار الجهود الراعية للمحصول في الديوانية “موطن زراعة الشلب”، لتقوم بنفع جميع المحافظات العراقية.

مقطع تصويري جميل جداًفي ريف قضاء الشامية ونواحيها في محافظة #الديوانية وفيها مزارع الشلب "الرز" نوع العنبر ويعتبر من اجود واغلى انواع الرز في العالم .يمتاز بطعمه اللذيذ ورائحته الزكيةلاحظ المناطق الشاسعة والمنظر يسر كل عراقي اللهم زد وباركتصوير مصطفى القريشي#baghdad_salam pic.twitter.com/wCEQGonGqf

— Baghdad Dar Al Salam (@baghdad_salam) August 6, 2019

ويعتبر محصول الشلب، هو من اهم المحاصيل في العراق وخاصة في الشامية، حيث يشهد الان توسعاً غير مسبوق بسبب الوفرة المائية وتعاون المزارعين والاضافات السمادية للنمو

مزارع رز العنبر النوع الارقى بين انواع الشلب في الشاميه#خليك_بالبيت pic.twitter.com/pGnZyRm165

— بًـدَرٌ أِلّبًـدَرٌي 🇮🇶 (@B4D3RR) April 8, 2020

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