سائرون يعلن مقاطعته لقناة دجلة لتعاطيها السلبي مع قضية الشعائر الحسينية

2020/08/31 | 19:08 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة اعلن تحالف سائرون ، اليوم الاثنين ، مقاطعته لقناة دجلة الفضائية لتعاطيها السلبي مع قضية الامام الحسين (عليه السلام).وذكر التحالف في بيان ، انه "بالنظر لعدم احترام مشاعر ملايين المسلمين من قبل قناة دجلة الفضائية وتعاطيها السلبي والبعيد كل البعد عن القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية والانسانية والمهنية مع قضية الامام الحسين …

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