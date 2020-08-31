حرق مقر فضائية عراقية بثت أغان ليلة عاشوراء

2020/08/31 | 19:08 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الاثنين 12 محرم 1442 هـ - 31 أغسطس 2020 KSA 19:06 - GMT 16:06 تارخ النشر: الاثنين 12 محرم 1442 هـ - 31 أغسطس 2020 KSA 17:55 - GMT 14:55

المصدر: دبي - العربية.نت

أقدم عناصر ينتمون لميليشيات عراقية على تكسير وحرق مقر قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد احتجاجا على بث إحدى قنوات مؤسسة دجلة أغان في يوم عاشوراء.

وتجمع العشرات من الميليشيات أمام مقر القناة في منطقة الجادرية في بغداد مرددين هتافات مذهبية، لكن سرعان ما اقتحم هؤلاء العناصر المقر و كسروا أثاث ومعدات القناة ومن ثم أضرموا النار فيه.القناة من جهتها قدمت اعتذارا لجمهورها، مؤكدة أن "بث الاغاني لم يكن مقصوداً في ليلة عاشوراء".كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حذر الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.كما أكد رفضه غلق الشوارع والطرقات، و"إلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين" أثناء الاحتجاجات.

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