شاهد.. استهداف

2020/08/31 | 19:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر تنظيم سرايا اولياء الدم في العراق مقطع فيديو قال انه يظهر مشاهد لعملية استهداف رتل للقوات الامريكية بعد انسحابه من معسكر التاجي شمال العاصمة بغدا...

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