2020/08/31 | 19:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلق الرحلات الجوية مع تركيا

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