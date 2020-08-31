فرانس برس: زيارة ماكرون تعبر عن الوقوف الى جانب العراق وانفتاحه على أوروبا

2020/08/31 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد الأربعاء اول زيارة رسمية إلى بغداد، تعبيرا عن الوقوف إلى جانب العراق في ظل الأزمات التي تعصف به.

وكالة فرانس برس أوضحت أن زيارة الرئيس الفرنسي ستستغرق بضع ساعات سيلتقي خلالها برئيسي الجمهورية والوزراء، ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين، مشيرة الى ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بغداد ستأتي عقب زيارته الى بيروت.

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