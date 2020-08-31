الكشف عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء

2020/08/31 | 19:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة النقل عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء.





وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انطلاق 16 رحلة غداً الاثنين كما مبين في الجدول التالي

وقاء الفتلاوي

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