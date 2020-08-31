اتحاد الكرة: لهذا السبب لن نكشف عن قيمة عقد كاتانيتش الجديد

2020/08/31 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

بينت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب عدم الاعلان عن قيمة عقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.

وقال الناطق الرسمي للهيئة التطبيعية هشام محمد لـ /المعلومة/ ان “اتحاد الكرة اكمل اليوم بشكل رسمي تجديد تعاقد كاتانيتش لعام اخر”.

واوضح ان “المدرب تنازل عن جزء من مستحقاته ولن نكشف عن القيمة الجديدة بسبب وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بذلك”.

يذكر ان هذا العام هو الثالث لكاتانيتش مع اسود الرافدين.



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