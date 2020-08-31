الكشف عن السعر المقدر لبرميل النفط في موازنة 2021

2020/08/31 | 19:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وكيل وزارة التخطيط في إقليم كردستان، زاكروس فتاح، وهو عضو اللجنة الفنية لإعداد الموازنات العراقية للأعوام الثلاثة المقبلة، أن الحكومة العراقية قدرت سعر برميل النفط بـ43 دولاراً.

وقال فتاح في تصريحات صحافية، إن اللجنة وخلال اجتماعات إعداد مسودة الموازنة تناقش الجوانب المتعلقة بالنفقات والإيرادات.

ويزور وفد من إقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد حالياً للتباحث بشأن حصة الإقليم من الموازنة وكيفية صرفها، وأوضح فتاح أن “كل هذا مرهون بالاتفاق السياسي المقرر إبرامه”.

وبموجب موازنة 2019، تقرر الطلب من وزارة المالية الاتحادية إعداد موازنات ثلاثة أعوام، وعلى إثر ذلك شكلت لجنة فنية تضم ثلاثة أعضاء من إقليم كوردستان.

وأشار وكيل وزارة تخطيط إقليم كوردستان إلى أن أهمية هذه الموازنة الثلاثية تكمن في وضع الحكومة خطة ستراتيجية قادرة على تحقيق الإصلاحات المنشودة إضافة إلى تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات.

وحول موازنة 2021، أشار فتاح إلى أنها “موازنة مستقرة إلى حد ما وستمرر في البرلمان، لكن التغييرات ستطرأ على موازنتي 2022 و2023 بعد إعادة النظر فيها”.

ويعتمد العراق على النفط في إيراداته، لذا قدَّرت الحكومة الاتحادية سعر النفط بـ43 دولاراً للبرميل في موازنة 2021، استناداً إلى تقديرات المؤسسات الدولية وبناء على توصيات صندوق النقد الدولي، مع إمكانية إعادة النظر فيه بحدوث أي مستجد

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