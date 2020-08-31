الصحة العالمية: نعمل لضمان لقاح فعال ضد كورونا بنسبة 50% على الأقل

2020/08/31 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل لضمان لقاح فعال ضد كورونا بنسبة 50 %على الأقل.

وقالت الصحة العالمية، إن “فتح الاقتصادات قبل السيطرة على الفيروس قد يسبب كارثة”،مؤكدة “نريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم”/ وفقا لقناة “العربية”.

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