رحلات داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية غدا الثلاثاء

2020/08/31 | 19:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلات داخلية و خارجية غدا الثلاثاء الاول من شهر ايلول 2020.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الرحلات الداخلية ستكون لاربيل ، و الخارجية لكل من بيروت ودبي والقاهرة وطهران ./انتهى3

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