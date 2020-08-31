بالفيديو.. محتجون يضرمون النار بمقر قناة

2020/08/31 | 19:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل المتظاهرون العراقيون الغاضبون النار في مكتب قناة "دجلة " وسط العاصمة العراقية،الاثنين، بعد ما عرضته في ليلة ويوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استش...

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