لليوم الثاني… “انتفاضة مستمرة” لحالات الشفاء من كورونا في الرصافة توقف الاصابات والوفيات عند 30 الفاًَ !

2020/08/31 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الإثنين، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ402 المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان إن “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 402 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-– 251 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية وزعت كالتالي:-• قطاع المدائن 37 حالة• قطاع الرصافة 13 حالة• بغداد الجديدة 4 حالات• قطاع الاعظمية 8 حالات• قطاع الصدر 17 حالة• قطاع البلديات الثاني 53 حالة• قطاع الاستقلال 25 حالة• قطاع النهروان 48 حالة• قطاع الشعب 46 حالة”.وأضاف الساعدي، أن “151 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية وزعت كالتالي:-• مدينة الصدر 46 حالة محلة 544, 517, 520, 538, 542, 526, 556, 558, 565, 555, 551, 552, 545, جميلة, الزراعي• الكرخ 17 حالة ضمن المناطق التالية, الوشاش حالة واحدة, الدورة 4 حالات, حي العامل حالتين, حي الجهاد حالتين, الحرية حالتين, حي الجامعة حالتين, اليرموك حالتين, القادسية حالة واحدة, الصالحية حالة واحدة.• محافظة بابل حالة واحدة المسيب• الشعب 12 حالة محلة 327, 317, 335, حي اور, البنوك, الزراعي• الكرادة 8 حالات محلة 905, 904, 906• زيونة 4 حالات محلة 710, 712• بغداد الجديدة 3 حالات محلة 729, 702• حي النضال حالة واحدة محلة 103• بوب الشام 3 حالات محلة 362, 363• البلديات 6 حالات محلة 700, 738, الضباط,• الشماعية حالة واحدة محلة 758• الزعفرانية 3 حالات محلة 962, 954,• المدائن 6 حالات• الامين 5 حالات محلة 737, 731• الكفاح حالة واحدة محلة 125• الحسينية 7 حالات محلة 204, 207, 225, 223, 221• الغدير حالة واحدة محلة 706• شارع فلسطين 5 حالات محلة 503, 505, 506• السعدون حالة واحدة محلة 101• كمب سارة حالة واحدة محلة 906• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757• النهروان 3 حالات حي 6 نيسان• الصليخ حالتين محلة 356• المعامل حالة واحدة محلة 777• حي القاهرة 3 حالات محلة 303, 309,• العبيدي حالتين محلة 765,• بسماية حالة واحدة عمارة 202• ام الكبر والغزلان حالتين• سبع قصور حالة واحدة شارع المركز الصحي• الرشاد حالة واحدة• المشتل حالتين محلة 729”.ولفت، إلى انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 30196 توفي منهم 1134 للاسف فيما اكتسب الشفاء 24316 ومتبقي قيد العلاج 4746”.ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

الشفاء: 476 حالة

الوفيات: 6 حالة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني… “انتفاضة مستمرة” لحالات الشفاء من كورونا في الرصافة توقف الاصابات والوفيات عند 30 الفاًَ !) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني… “انتفاضة مستمرة” لحالات الشفاء من كورونا في الرصافة توقف الاصابات والوفيات عند 30 الفاًَ !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).