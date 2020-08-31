2020/08/31 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يودع الصيف بأمطار متفرقة.. توقعات لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يودع الصيف بأمطار متفرقة.. توقعات لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).