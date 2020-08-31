اقتحام مقر قناة تلفزيونية في بغداد وإحراق المبنى تحت أنظار قوات الأمن

2020/08/31 | 19:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراقتحمت مجاميع تحمل رايات دينية، الإثنين، مقر قناة تلفزيونية وسط بغداد وحطمت المعدات قبل أن تحرق المبنى تحت أنظار قوات الأمن التي اكتفت بالتفرج.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة، 31 آب/أغسطس، مجموعات ترتدي زيًا مدنيًا تحتشد قرب مقر القناة في الكرادة وسط العاصمة بغداد، على مقربة من مقر إحدى الفصائل المسلحة، قبل أن تقتحمه وتحتطم المعدات والأثاث ثم تضرم النار في المبنى.

ونشرت حسابات على ارتباط بالحشد الشعبي والفصائل المسلحة لقطات تظهر عناصر وهم يتجولون في القناة ويشعلون النار في مكاتبها ويحطمون ويلتقطون صور السيلفي.

وكانت منصات ومجاميع مرتبطة بالفصائل المسلحة قد حرضت، في وقت سابق، على إغلاق القناة التلفزيونية على خلفية بث حفلة غنائية في ليلة العاشر من محرم والتي يحييها ملايين المسلمين الشيعة بمراسم العزاء.

وأظهرت مقاطع الفيديو وجود عناصر ترتدي زي القوات الأمنية وهي تكتفي بالتفرج عندما اقتحمت مجاميع مقر القناة وبدأت بإضرام النيران فيها، حيث شوهدت أعمدة الدخان والنار تتصاعد من المبنى، فيما منعت ذات المجاميع فرق الدفاع المدني من الوصول لإخماد الحريق وبدأت تحتفل خارج المبنى بأهازيج دينية.

وصدرت مذكرتا اعتقال، الإثنين، بحق السياسي العراقي ومالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي، على خلفية بث القناة حفلة غنائية ليلة العاشر من محرم، حيث يحيي ملايين المسلمين الشيعة مراسم العزاء.

وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضائ الأعلى في بيان، 31 آب/أغسطس، أن "المذكرة صدرت بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الإساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق، وبحسب نص المادة (372/1) من قانون العقوبات".

وأضاف البيان، أن "المحكمة إصدار مذكرة قبض بحق مالك قناة دجلة الفضائية جمال الكربولي لمجهولية محل إقامته في العراق"، مبينًا أن المحكمة قررت إشعار هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الداخلة ضمن اختصاص الهيئة بحق القناة".

من جانبها أصدرت محكمة ستئناف النجف الاتحادية، الإثنين، مذكرة اعتقال أخرى بحق الكربولي وفق المادة 372/5 من قانون العقوبات، بناءً على شكوى رفعت ضده في مكتب التحقيق القضائي في النجف.

وثارت موجة من الغضب والجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفعاليات السياسية والاجتماعية والجهات الرسمية بحظر عمل فرق القناة في عدة محافظات، بعد اعتبار بث القناة التلفزيونية حفلة غنائية ليلة عاشوراء، إساءة إلى مشاعر ملايين المسلمين الشيعة في العراق، في "ليلتهم الأكثر حزنًا".

وتصدر وسم "قاطعوا قناة دجلة" ترند العراق في تويتر، على الرغم من إصدار القناة توضيحًا رسميًا قالت إنها "تأسست وفق المبادئ الوطنية والمهنية ملتزمة بأن العراق خط أحمر لايمكن النقاش فيه واعتمدت مفهوم الاحترام الكبير والحقيقي لكل المرجعيات الدينية في العراق ولكافة الأديان".

وأضاف بيان المؤسسة، أن "ماحدث ليلة عاشوراء لم يكن مقصودًا أبدًا وإنما هناك إدارة مستقلة لقناة دجلة طرب وهي لاتتبع سياسة قناة دجلة الرئيسة وبالتالي حدث استمرار بث برامج القناة كما في باقي الأيام دون تثبيت خصوصية هذه الليلة الحزينة والمفجعة، والتي نقدر عاليًا حجم الحزن وحرارة الدموع فيها، لذا وانطلاقًا من مبدأ الوطنية والمهنية نقدم هذا التوضيح مصحوبًا باعتذار لكل المؤمنين في العراق، كما سيتم غلق قناة دجلة طرب مؤقتًا احترامًا لعظمة المناسبة ولمشاعر الجميع وسيتم اتخاذ إجراء إداري جوهري في موضوع إدارة القناة التي تتبع إلى موسسة دجلة للإعلام حرصًا منا على الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي".

بالمقابل، عبر بعض الناشطين عن رفضهم لأي إجراءات عقابية تتخذ بحق القناة التلفزيونية، في ظل دعوات التحشيد لتظاهرة هدفها إغلاق مقر القناة، حيث أشار أولئك الناشطون إلى ضرورة الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير الإعلامي.

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