استثمار بغداد: 97 مشروع استثماري يعمل بالعاصمة وغياب الدعم للمشاريع الصناعية

2020/08/31 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت هيئة استثمار بغداد، الاثنين، عن وجود اكثر من 97 مشروعا استثماريا في بغداد يعمل وفي طور الاكتمال، فيما انتقدت غياب الدعم الحكومي للقطاع الصناعي.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي لـ/المعلومة/ ان “هيئة استثمار بغداد اطلقت عشرات المشاريع الاستثمارية في بغداد بعضها انجز واخرى تعمل قيد الانجاز”.

واضاف ان “هناك اكثر من 97 مشروع يعمل في طور الاكتمال منها 30 مشروع مجمعات سكنية و40 مشروع صناعي و 10 مشاريع تجارية تخص مولات وغيرها 17 مشروع صحي تخص انشاء مستشفيات فضلا عن عشرات المشاريع الاخرى بمختلف المجالات”.

واوضح ان “المشاريع الصناعية غالبيتها صغيرة لخوف المستثمر من الاسعار وغياب الدعم الحكومي للمستثمر بأسعار الطاقة والوقود وغيرها وغياب التسويق”.

وافاد الزاملي ان “المشاريع الصناعية سابقا تدعم بأسعار الوقود والطاقة وتقدم بأسعار رمزية لتنشيطها ودعمها في وقت الان تفرض على المشاريع الاستثمارية الصناعية اسعار وقود مضاعفة عن الموجودة ورفع قيمة الطاقة والمواد الاولية المستوردة مما ينعكس على المشروع الصناعي”.

ودعا الزاملي الى “اعادة النظام بدعم المشاريع الصناعية من خلال تقديم التسهيلات لهم للتشجيع على الاستثمار بالمشاريع الصناعية الكبيرة”.انتهى25و

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