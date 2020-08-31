2020/08/31 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية ، اليوم الاثنين، المباشرة بصرف راتب المعين المتفرغ لشهر آب من عام 2020.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية، اعلنت صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات كافة لشهر آب من عام 2020 عن طريق الماستر كارد من خلال مصارف (الرافدين، والرشيد ، وآشور ) اليوم الاثنين الموافق ٣١-٨-٢٠٢٠”.

واوضح رئيس الهيأة ان “هذا الراتب أُطلق بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعتنا شخصياً مع وزارة المالية لاستحصال التمويل”، آملاً من وزارة المالية “التعاون المستمر لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات القادمة”.

وبخصوص المستفيدين الذين تم ايقاف رواتبهم بسبب ازدواجية الرواتب بين رئيس الهيئة ان “الذين تمت مراجعتهم واكملوا الاجراءات سيتم اطلاق رواتبهم ضمن الدفعات القادمة”، داعيا البقية “لمراجعة الهيئة واقسامها في المحافظات لاكمال الاجراءات الخاصة بهم لاطلاق رواتبهم”.

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