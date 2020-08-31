العمل: صرف راتب المعين المتفرغ لشهر آب

2020/08/31 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات كافة لشهر آب من عام 2020 عن طريق الماستر كارد من خلال مصارف {الرافدين، والرشيد ، وآشور} اليوم الاثنين.وبين رئيس الهيأة في بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "هذا الراتب أُطلق بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعتنا شخصياً مع وزارة المالية لاستحصال التمويل، آملاً من وزارة المالية التعاون المستمر لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات القادمة".وبخصوص المستفيدين الذين تم إيقاف رواتبهم بسبب ازدواجية الرواتب بين رئيس الهيأة، ان "الذين تمت مراجعتهم واكملوا الاجراءات سيتم إطلاق رواتبهم ضمن الدفعات القادمة" داعياً "البقية لمراجعة الهيأة واقسامها في المحافظات لاكمال الاجراءات الخاصة بهم لاطلاق رواتبهم".وفي سياق متصل دعا رئيس الهيأة ذوي الاعاقة الى الالتزم بطرق الوقاية لتجنُّب الاصابة بوباء جائحة كورونا.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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