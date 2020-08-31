الثقافة تبحث تقديم عروض مسرحية مع مراعاة التباعد الاجتماعي

2020/08/31 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، مع الفنانة المسرحية عواطف نعيم امكانية تقديم عروضٍ مسرحيةٍ على خشبة المسرح في العاصمة بغداد مع مراعاة التباعد الاجتماعي لدى الجمهور.





جرى ذلك خلال استقبال الوزير للفنانة نعيم في مكتبه بمقره بالوزارة، حيث بحث اللقاء بحسب بيان رسمي، "مشاركة العراق في مهرجان قرطاج الدولي في تونس، وتخصيص قاعةٍ للتدريب على العروض المسرحية المشاركة، وتقديم الدعم المادي لانتاج العروض".

وأكد الوزير "استعداد الوزارة الدائم لتقديم الدعم للمسرح والفن عموماً وفق الضوابط القانونية، مشيراً إلى أنَّ الموافقة على تقديم العروض الحية في بغداد أمرٌ عائدٌ للجنة الصحة والسلامة".

محمد

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