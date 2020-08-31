فيفا يمدد انتقالات اللاعبين للسادس من تشرين الأول

2020/08/31 | 19:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

مدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الاثنين، انتقالات اللاعبين للسادس من تشرين الأول من العام الجاري.

وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وافق على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على تمديد فترة الانتقالات الأولى للموسم الكروي 2020 / 2021".

وأرسلت الهيأة التطبيعية خطاباً للاتحاد الدولي بتاريخ 8/28 من أجل تمديد فترة الانتقالات الصيفية للاعبين بعد قرار تأجيل موعد انطلاق الدوري الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، وقرار خلية الأزمة بإيقاف الأنشطة الرياضية.

وتماشياً مع توصيات الفيفا، ومع التوجيهات العامة والقرارات المتعلقة بكوفيد-19، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على تمديد فترة الانتقالات الأولى لغاية تاريخ 2020/10/6 لجعل سوق الانتقالات أكثر مرونة مع الحفاظ على نزاهة المسابقات.

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