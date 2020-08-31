الولايات المتحدة تتجاوز حاجز 6 ملايين إصابة بكورونا

2020/08/31 | 19:58 - المصدر: السومرية نيوز

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تجاوزت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، حاجز الـ 6 ملايين إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينما تخطت حصيلة الوفيات بالمرض 183 ألف حالة.

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