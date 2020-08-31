2020/08/31 | 20:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، مسارين لتمرير الفقرة المعطلة ضمن قانون الانتخابات الجديد والتي تتعلق بالدوائر الانتخابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تحدد مسارين لتمرير قانون الانتخابات الجديد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تحدد مسارين لتمرير قانون الانتخابات الجديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).