2020/08/31 | 20:01 - المصدر: عين العراق

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اتحاد الكرة يبين سبب عدم كشف قيمة عقد كاتانيتش الجديد!

بينت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب عدم الاعلان عن قيمة عقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.

وقال الناطق الرسمي للهيئة التطبيعية هشام محمد ان “اتحاد الكرة اكمل اليوم بشكل رسمي تجديد تعاقد كاتانيتش لعام اخر”.

واوضح ان “المدرب تنازل عن جزء من مستحقاته ولن نكشف عن القيمة الجديدة بسبب وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بذلك”.

يذكر ان هذا العام هو الثالث لكاتانيتش مع اسود الرافدين.

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