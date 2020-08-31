2020/08/31 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام صحة الكرخ - جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 343 موزعة كالآتي:أبو غريب ——— 7ابو دشير ——— 4الاعلام ———— 2البياع ———— 10التاجي ———- 9التراث ———- 2الحارثية ——— 1الحرية ———- 13الخطيب ——- 7الدورة ———- 29الدولعي ——— 6الرحمانية ——- 2سويب ——— 2السيدية ——— 4الشرطة الخامسة ——- 4الشرطة الرابعه ———- 2الشعلة ——— 15الصالحية ——- 1الطارمية ——— 8الطوبجي ——— 1العامرية ———- 5العطيفية ——- 1الغزالية ———- 14القادسية ——— 10الكاظمية ——— 28الكرخ ————- 2اللطيفية ———- 1المحمودية ——- 43المشاهدة ——— 2المنصور ———- 7المواصلات —— 4الوشاش ———— 2اليرموك ———- 14اليوسفية ———- 5حي الجامعة —— 4حي الجهاد ——— 17حي الخضراء ——- 5حي العامل ——— 11حي العدل ——— 15سبع البور ——— 4شارع حيفا ——— 1كرادة مريم ——— 1ناحية الرشيد ————- 1سكنة جانب الرصافة —- 12محافظة الانبار ———- 1محافظة النجف ——— 1محافظة كربلاء ———- 1

الشفاء :436الوفيات:1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سجلت 343 إصابة جديدة بكورونا.. صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سجلت 343 إصابة جديدة بكورونا.. صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).