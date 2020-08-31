تعليق أميركي جديد بشأن الموافقة على لقاح ضد كورونا

2020/08/31 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه)، ستيفن هان، إن وكالى مستعدة للتصريح "بالاستخدام الطارئ" للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال هان في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، إن "الوكالة قد توافق على لقاح، قبل اكتمال التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طالما يعتقد المسؤولون أن "الفوائد تفوق المخاطر".

واضاف أن "الأمر يعود للشركة المطورة للقاح "لتقديم طلب للحصول على تصريح، على أن نتخذ قرارا بشأن الطلب".

وتابع "إذا فعلوا ذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة، فقد نجد ذلك مناسبا، وقد نجده غير مناسب، سوف نتخذ قرارا ".

واشار هان في المقابلة إلى أن "حلا آمنا" قد يتمثل في إصدار "استخدام طارئ" للقاح قبل نهاية المرحلة الثالثة على مجموعات معينة من المرضى، أي لن يكون "شاملا" الجميع".

والجدير بالذكر أن الصين وروسيا وافقتا على استخدام لقاحات دون انتظار انتهاء هذه المرحلة، التي عادة ما يتم التأكد فيها من مدى سلامة اللقاح وفعاليته.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن مرارا قرب التوصل إلى لقاح آمن ضد الفيروس، الذي أصاب وقتل مئات الآلاف في الولايات المتحدة.

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