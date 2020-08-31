وزير التربية يطلع على اخر مستجدات التحضيرات للامتحانات العامة  

2020/08/31 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اطلع وزير التربية علي حميد مخلف بزيارته مراكز فحص الدراسة الاعدادية (الاحيائي ، التطبيقي ، الادبي) على آخر التحضيرات لانطلاق الامتحانات العامة التي تبدا يوم غد الثلاثاء.وقال الدليمي في بيان للوزارة للعاملين في مراكز الفحص: انتم تحملون رسالةً وطنية لابنائنا الطلبة وان العملية التربوية تتطلب جهداً كبيرا من منتسبينا .واضاف وجودكم في وقت متأخر في مركز الفحص ما هو الا رسالةً تبين للاخرين الجهد الكبير لكم.واكد الوزير انه برغم من الظروف الصعبة نحن متأكدون من طلبتنا انهم سيتفوقون في امتحاناتهم وبجدارة لانهم صناع المستقبل ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والسلامة في نهاية مشوارهم الدراسي ./انتهى3

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