2020/08/31 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع ادارة نادي كربلاء سبل الدعم و￼آلية الاستثمار والتمويل الذاتي .وقال / حسب بيان للوزارة / ان الوزارة تنظر الى الاندية الرياضة كاساس للعمل الرياضي بحكم تماسها المباشر مع الموهبة الرياضية والمقياس الاول للتطور والنهوض الرياضي، ومن هذا المنطلق يجب ان تعمل الاندية كمؤسسات حقيقية محترفة في مجالي الاستثمار والادارة.واشار درجال الى ان لنادي كربلاء مكانة خاصة لايتمتع بها غيره من الاندية واهمها البنى التحتية بوجود ملعب كربلاء الدولي وتواجد اسباب الدعم التي توجب الاستثمار فيه والخصوصية والتنوع والكثافة السكانية والمواهب الرياضية التي لها باع طويل في كربلاء المقدسة .وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث الية الاستثمار الخاصة بنادي كربلاء والعقد الاستثماري الحالي الخاص بالنادي وجدواه ومناقشة الواقع المالي العسير الذي يعاني منه وكيفية ايجاد مصادر تمويل ذاتي .كما تم التطرق الى منح الاجازات للاندية التي يجب ان تكون شروطها صارمة فضلا عن شراكة مجلس محافظة كربلاء المهمة في هذا الجانب وعودة جميع الالعاب الجماعية والفردية اليه./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة يبحث مع ادارة نادي كربلاء سبل الدعم و￼آلية الاستثمار والتمويل الذاتي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة يبحث مع ادارة نادي كربلاء سبل الدعم و￼آلية الاستثمار والتمويل الذاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).