صرف راتب المعين المتفرغ لشهر آب الحالي

2020/08/31 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا في بغداد والمحافظات كافة لشهر آب من عام 2020 عن طريق الماستر كارد من خلال مصارف (الرافدين، والرشيد ، وآشور ) اليوم الاثنين الموافق ٣١-٨-٢٠٢٠.وبين رئيس الهيئة عصام التميمي في بيان ان هذا الراتب أُطلق بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعتنا شخصياً مع وزارة المالية لاستحصال التمويل، آملاً من وزارة المالية التعاون المستمر لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات القادمة.وبخصوص المستفيدين الذين تم ايقاف رواتبهم بسبب ازدواجية الرواتب بين رئيس الهيئة ان الذين تمت مراجعتهم واكملوا الاجراءات سيتم اطلاق رواتبهم ضمن الدفعات القادمة، داعيا البقية لمراجعة الهيئة واقسامها في المحافظات لاكمال الاجراءات الخاصة بهم لاطلاق رواتبهم.وفي سياق متصل دعا رئيس الهيئة الاخوة والاخوات من ذوي الاعاقة الى الالتزم بطرق الوقاية لتجنُّب الاصابة بوباء جائحة كورونا ./انتهى3

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