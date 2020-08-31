تفكيك مجموعة في البصرة نفذت عمليات قتل واختطاف وتهجير بـ’صفة عسكرية’ (صور)

2020/08/31 | 20:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شرطة البصرة، الإثنين، تفكيك ما وصفتها بـ"أخطر عصابة إجرامية" تنتحل صفة "عسكرية".



وقال إعلام المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2020)، "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للابتزاز والتسليب والقتل والتهجير تنتحل صفة قوة أمنية على الفور تم تشكيل قوة من أبطال قسم مكافحة اجرام البصرة و من خلال المتابعة وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم و نصب كمين محكم في المكان المحدد".

وأضاف البيان، "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين من أفراد العصابة أحدهما مطلوب قضائيا وفق المادة 456 والآخر مطلوب وفق المادة 406 ق.ع، وضبط بحوزتهما عجلتان نوع تويوتا بيك آب دبل قمارة وبندقية كلاشنكوف نصف اخمص مع مخزن وبدلات عسكرية (مرقط) مع رتب عسكرية وأجهزة حاسوب وجهاز مناداة واختام متنوعة".

وتابع البيان، أن المطلوبين اعترفا بارتكاب عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين، وكما يلي

- خطف وقتل احد المواطنين حيث تم اختطافه من منطقة الشعيبة وقتله في منطقة الرميلة الشمالية .

- نصب سيطرات وهمية برتب وملابس عسكرية مختلفة لغرض ايقاف ارتال الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة وابتزازها واخذ مبالغ مالية منها حسب ادعائهم بانهم ضباط في منظومة الامن الجنوبية للحشد .

- خطف شيخ عشيرة من منطقة الطوبة والنخيل وبعدها تم اطلاق سراحه بدون أي مقابل وذلك لغرض الترهيب .

- تهجير قسري و الاستيلاء على اراضي زراعية في منطقة مناوي اللجم.

وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة".

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