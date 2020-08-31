البرلمان يؤجل استئناف جلساته الى 8 أيلول

2020/08/31 | 20:20 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الاثنين، عن تاجيل استئناف جلسات مجلس النواب الى الـ8 من ايلول المقبل.





وقال همزة {للفرات نيوز} ان" العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في 3 ايلول المقبل".

واشار الى" تأجيل موعد استئناف جلساته لغاية 8 ايلول المقبل بسبب شهر محرم الحرام".

واوضح همزة، ان" الفصل التشريعي الجديد سيكثف الجهود في تشريع قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية".

وأصدر مجلس النواب في 12 آب الجاري، بياناً توضيحاً بشأن توقف انعقاد الجلسات، والتي جاءت بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية وانها بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا لعودة جلسات البرلمان إلى الانعقاد بشكل طبيعي ومستمر على ما كان عليه قبل انتشار الجائحة.

يشار الى ان أكثر من 50 نائباً في البرلمان مصابون بفيروس كورونا بحسب احصاءات رسمية بعضهم في حالة حرجة فيما توفيت النائبة غيداء كمبش بالوباء الأمر الذي تسبب في تعطيل الجلسات.

كما أعلن النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي في 24 من آب الجاري إصابته بالجائحة.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي 329 نائباً.

وحددت رئاسة مجلس النواب الثالث من أيلول المقبل {الخميس} موعداً لإستئناف الجلسات.

وفاء الفتلاوي

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