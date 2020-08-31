الزراعة تعلن عن قروض لتشغيل الأيدي العاملة وتنمية المنتج المحلي

2020/08/31 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 45 دقیقة

582 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، الاثنين، وجود فرصة للحصول على قرض بمبلغ (20) مليون دينار واستثماره بمشروع زراعي وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل، فضلا عن وجود قرض آخر يصل إلى (50) مليار دينار لاستثماره في القطاع الزراعي وتنمية المنتج المحلي.

وذكر المكتب الاعلامي للخفاجي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، إن "وزير الزراعة، عقد اجتماعا مشتركا ضم جمعية المتفرغين الزراعيين وعدد من ممثلي المتظاهرين من المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين بحضور الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري".

وأكد الخفاجي بأن "الوزارة حريصة على توفير فرص العمل المناسبة للمتفرغين الزراعيين وكافة العاطلين عن العمل من المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وبضمنهم المتظاهرين".

وكشف الوزير عن "وجود فرصة الحصول على قرض بمبلغ (20) مليون دينار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واستثماره بمشروع زراعي وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل".

وأشار الخفاجي، إلى "وجود قرض آخر من صندوق الإقراض الزراعي يصل إلى (50) مليار دينار سيتم استثماره في القطاع الزراعي ومن خلاله سيتم تفعيل عمل المتفرغين الزراعيين وتنمية المنتج المحلي وتشغيل الايدي العاملة سيما المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والقروض سيكون ميسرا مع إتاحة فرصة لهذه الشريحة المهمة بالعمل وديمومة الإنتاج الزراعي".

كما لفت إلى "العمل الدؤوب للوزارة لتعديل التشريعات والقوانين التي تخدم عمل جمعيات المتفرغين الزراعيين لشمولهم باحتساب الخدمة والعلاوة والترفيع والتقاعد أسوة بزملائهم المتعينين في الوزارة ومد يد العون لهم ليكونوا عاملا مضافا لتعضيد دور القطاع الزراعي".

وتحدث الخفاجي مع عدد من ممثلي المتظاهرين ومجموعة من الخريجين الآخرين العاطلين عن العمل حول الفرص التي تعمل الوزارة على توفيرها لهم من خلال جمعيات المتفرغين والسعي لتشغيلهم أو تعيينهم في الدوائر الزراعية والبيطرية التابعة للوزارة.

في ختام الاجتماع وجه الحضور الشكر للوزير على إتاحة الفرصة لهم والجهود المبذولة لدعمهم وامتصاص البطالة بين الخريجين وزيادة الإنتاج الزراعي خدمة للاقتصاد الوطني، بحسب البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن عن قروض لتشغيل الأيدي العاملة وتنمية المنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن عن قروض لتشغيل الأيدي العاملة وتنمية المنتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).