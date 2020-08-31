محققاً الاكتفاء الذاتي… العراق ينتج قرابة 450 الف طن من بذور الرتب العليا للعام الحالي

2020/08/31 | 20:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، الاكتفاء الذاتي من بذور الرتب العليا، مشيرة إلى أن الكميات المنتجة من بذور الرتب العليا قاربت ٤٥٠ ألف طن لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان،انها تؤكد على ضرورة اتباع الطرق والتقنيات الحديثة في مجال تطوير القطاع الزراعي ومنها ما يتعلق بالآلية التي يقوم بها المزارع في هذا الشأن من حيث إعداد الأرض والتسوية والحراثة واختيار البذور الجيدة كذلك نوع المبيد المستخدم، فضلا عن كمية البذور التي يحتاجها المزارع.

واضافت: انها “اكتفت ذاتيا من بذور الرتب العليا والتي جاءت نتيجة دعم الوزارة وجهود الباحثين ومنتجي البذور”، مبينة أن “الوزارة لا تحتاج إلى سحب عينات من سايلوات وزارة التجارة لأجل استخدامها كبذور كما كان في الأعوام السابقة وذلك لوجود اكتفاء ذاتي من البذور لهذا العام”.

ولفتت إلى أن “الكميات المنتجة من بذور الرتب العليا والتي قاربت ٤٥٠ ألف طن مع بقاء إرساليات غير مستلمة ولأجل استيعابها ومنح فرصة لتسلمها تمت الموافقة على تحديد مدة عشرة أيام ما عدى الجمع والعطل الرسمية بغية تسلمها وأغلبها من الرتبة المصدقة، كما تم التصويت على تهيئة معامل تنقية البذور وتوفير مستلزمات نجاحها من تنقية وتعفير فضلا عن إدامتها وتأهيلها لكي تكون جاهزة وحسب المواصفات الفنية في الموسم”.

ودعا الزراعة، وزارة المالية إلى “إطلاق مستحقات الفلاحين وخاصة منتجي بذور الرتب العليا قبل موسم الاستزراع القادم لأجل مواصلة زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا.

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