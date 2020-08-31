الطيران المدني العراقية توضح سبب تمديد إيقاف الرحلات الجوية مع تركيا

2020/08/31 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

في وقت سابق، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين (31 آب 2020)، تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا لغاية اليوم الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وأكد مدير إعلام سلطة الطيران العراقية، جهاد الديوان أن "التعليق جاء بطلب من السلطات التركية، بدافع الوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وقال في تصريح تابعته (بغداد اليوم ) أن "سلطة الطيران التركية، أعلمتهم، أنه ضمن إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحسب توصيات الصحة في بلاده، تم اصدار القرار بتعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا مدة شهرٍ آخر، لتوافق من جانبها السلطات العراقية المعنية".

ونفى "وجود أية دوافع سياسية، وراء تعليق الطيران بين العراق وتركيا" موضحاً إن "الأسباب تبقى ضمن إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".=وكانت سلطة الطيران المدني في تركيا، قد قررت وبناءً على طلب من وزراة الصحة التركية، تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، حتى 1 أيلول 2020، إلا أنه تم تعديل القرار وتمديد التعليق حتى 1 تشرين الأول 2020.

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