دعم مالي اوربي لمنظمة الصحة العالمية لإنتاج لقاح كورونا

2020/08/31 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، انضمامها إلى البرنامج العالمي للقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصوله إلى الدول الفقيرة، عبر مساهمتها بمبلغ 400 مليون يورو على شكل ضمانات.وذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في شريط فيديو تم بثه على موقع تويتر: اليوم تعلن المفوضية مساهمة قدرها 400 مليون يورو لصالح آلية كوفاكس؛ بهدف الحصول على لقاحات مستقبلية لصالح الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.ووقعت المفوضية؛ يوم الخميس الماضي، نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، عقدًا أوليًا مع شركة الأدوية السويدية البريطانية ”استرازينيكا“؛ لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا لجميع أعضائها، بالإضافة إلى التبرع بها للدول الفقيرة.كما تواصل مفاوضات مع مختبرات أخرى؛ بهدف إبرام اتفاقات مماثلة، ولا سيما مع الشركة الفرنسية /سانوفي/، والأمريكية /جونسون اند جونسون/، والألمانية /كورفاك/، والأمريكية /مودرنا/، على أن تحتفظ لنفسها في كل مرة بمئات الملايين من جرعات اللقاح الموعود.وفي 18 اب الحالي وجهت المنظمة رسالة إلى الدول الأعضاء، البالغ عددها 194 دولة، تحثها فيها على الانضمام إلى مرفق كوفاكس العالمي للقاحات/ البرنامج العالمي للقاح المشترك ضد فيروس كورونا المستجد/.وتهدف من ذلك إلى تشجيع المختبرات على صنع كميات كافية من اللقاحات، وضمان توافرها في البلدان النامية./انتهى3

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