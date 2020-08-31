الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا لليوم

2020/08/31 | 20:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأثنين....

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