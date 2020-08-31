عن محاكم الشريعة في بريطانيا - إلهام مانع

2020/08/31 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع صورة وقضية عن محاكم الشريعة في بريطانيا ثلاث سنوات مرت على تلك الصورة.



ثلاثة كنا.



نقف مبتسمات.



في صيف 2017.خلفنا نافورة وقصر مهيب.



كارترايت هول في مدينة برادفورد.



معرض للفنون المدنية، في غرب يوركشاير، إنجلترا، ويتمتع بإطلالات خلابة على المدينة.



ونحن ننظر إلى الكاميرا.



مبتسمات، واثقات.هي ناشطة حقوقية نسوية وموظفة مجال العمل الاجتماعي في إنجلترا.



بريطانية من أصل آ ......





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