تطورات أزمة الجائحة: كورونا يقتل أكثر من 7 آلاف عراقي

2020/08/31 | 20:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى نحو 235 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر 3700 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 31 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألفًا و578 نموذجًَا جديدًا وسجلت 3757 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 402

بغداد/ الكرخ: 343

مدينة الطب: 93

النجف: 272

السليمانية: 179

أربيل: 169

دهوك: 243

كربلاء: 251

كركوك: 126

ديالى: 128

واسط: 143

البصرة: 319

ميسان: 71

بابل: 146

الديوانية: 202

ذي قار: 211

الأنبار: 55

المثنى: 142

نينوى: 109

صلاح الدين: 153

الشفاء: 3722 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 476

بغداد الكرخ: 436

مدينة الطب: 91

النجف: 168

السليمانية: 115

أربيل: 255

كربلاء: 328

كركوك: 233

ديالى: 67

واسط: 56

البصرة: 406

ميسان: 92

بابل: 142

الديوانية: 129

ذي قار: 195

الأنبار: 44

المثنى: 167

نينوى: 315

صلاح الدين: 7

الوفيات: 83 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 6

بغداد الكرخ: 1

مدينة الطب: 6

النجف: 3

السليمانية: 13

أربيل: 9

دهوك: 3

كربلاء: 3

كركوك: 6

ديالى: 2

واسط: 4

البصرة: 8

ميسان: 4

بابل: 2

الديوانية: 4

ذي قار: 2

المثنى: 3

نينوى: 4

مجموع الإصابات: 234934

مجموع حالات الشفاء: 176602

الخاضعون للعلاج: 51290

الراقدون في العناية المركزة: 512

مجموع الوفيات: 7042

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