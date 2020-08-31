تطورات أزمة الجائحة: كورونا يقتل أكثر من 7 آلاف عراقي

سجل العراق أكثر 3700 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 31 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألفًا و578 نموذجًَا جديدًا وسجلت 3757 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 402
بغداد/ الكرخ: 343
مدينة الطب: 93
النجف: 272
السليمانية: 179
أربيل: 169
دهوك: 243
كربلاء: 251
كركوك: 126
ديالى: 128
واسط: 143
البصرة: 319
ميسان: 71
بابل: 146
الديوانية: 202
ذي قار: 211
الأنبار: 55
المثنى: 142
نينوى: 109
صلاح الدين: 153
الشفاء: 3722 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 476
بغداد الكرخ: 436
مدينة الطب: 91
النجف: 168
السليمانية: 115
أربيل: 255
كربلاء: 328
كركوك: 233
ديالى: 67
واسط: 56
البصرة: 406
ميسان: 92
بابل: 142
الديوانية: 129
ذي قار: 195
الأنبار: 44
المثنى: 167
نينوى: 315
صلاح الدين: 7
الوفيات: 83 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 6
بغداد الكرخ: 1
مدينة الطب: 6
النجف: 3
السليمانية: 13
أربيل: 9
دهوك: 3
كربلاء: 3
كركوك: 6
ديالى: 2
واسط: 4
البصرة: 8
ميسان: 4
بابل: 2
الديوانية: 4
ذي قار: 2
المثنى: 3
نينوى: 4
مجموع الإصابات: 234934
مجموع حالات الشفاء: 176602
الخاضعون للعلاج: 51290
الراقدون في العناية المركزة: 512
مجموع الوفيات: 7042
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