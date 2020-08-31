2020/08/31 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيروز سفيرة لبنان إلى العالم ورمز وحدته في الإنقسامات والحروب جارة القمر و عمود بعلبك السابع ترى الفن صلاةً { بيروت- وجدان شبارو – (أ ف ب) – فيروز التي بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الى بيروت بلقاء معها امس الاثنين، هي سفيرة الفن اللبناني الى العالم التي يلتقي اللبنانيون من كل الطوائف والانتماءات […]

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