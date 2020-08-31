2020/08/31 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا أيها المذبوح في لهب الظمأ – موسى عبد شوجه مولاي……………طفكَ للمعالي سُلّمُ وضياؤها………ونزيفها يتكلمُ أرايت ……..كيف الموتُ يذبّحُ سيفَهُ؟ ورأيت ..نابَ الشمرِ..اذ يتحطمُ فعلى ثراك…………الغاضريةُ دمعةٌ ومدارُ……….مجدك للمنايا مآتمُ أيخضبُ السبط الحسين…..بكربلا؟ وجراحهُ………….بدمائه تتبسمُ للطفِ…….عطرٌ من أريجِ دمائه واالسبطُ…للصبرِ الجميل مترجمُ مولاي………….منكَ التضحيات ستقتفي نبضاً……..بأوردةِ العصورِ تتمتمُ […]

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