2020/08/31 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المغرب: إحياء الذكرى لم يمرّ من دون جرحى وتوقيفات كمامات وقفازات ودموع..مراسم إنطلاق عاشوراء في كربلاء رغم كورونا { كربلاء – (أ ف ب) – بالدموع والكمامات والقفازات، تجمع الآلاف من الزوار في كربلاء بالعراق الأحد لإحياء ذكرى عاشوراء، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ اندلاع جائحة كورونا.ويحيي المسلمون في […]

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