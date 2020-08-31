2020/08/31 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أسئلة في السودان حول تعميق علاقته بإسرائيل، ليجد في واشنطن تساؤلات بشأن سياسة الرئيس الإدارة الأميركية تجاه الخرطوم، وسط انتقادات لـ"تسرع" البيت الأبيض في مسألة تطبيع العلاقات السودانيَة الإِسرائيلية، وشكوك حول "الهدف الانتخابي" وراء خطوة واشنطن، فهل يحاول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توظيف اللحظة السياسية لإحلال السلام في المنطقة أم يستثمر الأمر انتخابياً، كم يقول أخصامه؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكالية التوقيت في ملف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشكالية التوقيت في ملف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).