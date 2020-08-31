الكاظمي: اهمية التركيز رفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية

2020/08/31 | 20:55 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية.





وبحث الاجتماع بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع إستراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها".

وأضاف البيان "كما تناول الاجتماع وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة".

وخلال الاجتماع، أكد الكاظمي على "أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل".

كما شدد الكاظمي على "وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء".

عمار المسعودي

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