السفير الأميركي: النقاش الاقتصادي لعب دوراً مركزياً بزيارة الكاظمي لواشنطن

2020/08/31 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- رزاق العكيلي

أكد سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاثنين، أن النقاش الاقتصادي لعب دوراً مركزياً بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن وفي جولة الحوار الاستراتيجي الثانية.

وقال تولر لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النقاش حول المواضيع الاقتصادية لعب دورا مركزيا في جميع الاجتماعات التي أجريت في واشنطن سواء كانت في اجتماعات الحوار الاستراتيجي أو الاجتماعات التي إجراها الكاظمي مع الرئيس ترامب والقادة التجاريين ووفود من الكونغرس".

وأضاف، أن "هذا الاجتماعات التي عقدت بينت جدية البلدين حول تأسيس العلاقة بين بغداد وواشنطن"، مبينا أنه "مضى وقت طويل على زيارة رئيس وزراء عراقي لواشنطن، حيث نأمل أن تخلق زيارة الكاظمي زخما للعلاقة بين البلدين في الاتجاه الإيجابي".

وتابع، أن "الجميع يعلم بالتحديات غير الطبيعية التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب جائحة كورونا أو بسبب انخفاض أسعار النفط"، موضحا أن "رئيس الوزراء الكاظمي والمسؤولين العراقيين بينوا أفكارهم لإصلاح الاقتصاد والولايات المتحدة من جانبها تلقت هذه الأفكار بشكل دافئ وبينت التزامهم بالعمل مع الحكومة العراقية لتحقيق هذه الجهود".

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