صحة ميسان تنعى منتسبا قضى بكورونا

2020/08/31 | 21:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ميسان_اين]نعت دائرة صحة ميسان بادارتها والمنتسبين ، فقيدها مساعد مخدر فاضل عكلة".

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