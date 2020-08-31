2020/08/31 | 21:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب والوفد المرافق له، اواصر التعاون والبرامج المشتركة بين الوزارتين في المجالين الشبابي والرياضي ومنها الملفات العالقة الخاصة بنادي الطلبة الرياضي.

وقال درجال في بيان تلقته /المعلومة/، ان “اللقاء تمخض عن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لوضع ضوابط وشروط انتخابات نادي الطلبة مع تشكيل هيئة عامة حقيقية يحق لها الدخول الى الانتخابات ، مؤكدا ان فريق العمل المشترك بين الوزارتين سيكون مكلفا بحسم الانتخابات وبالتعاون مع ادارة النادي مع اضافة اربعة مرشحين من وزارة التعليم الى ادارة النادي وفق الالتزام الوظيفي المعتمد”.

واوضح البيان انه “تم خلال اللقاء المطول بين الوزيرين مناقشة الية تحويل الاندية وفق قانون الاستثمار من اندية حكومية الى اندية قطاع خاص تعمل بنظام الاسهم لتكون بمثابة شركات متكاملة وتامين العمل في وزارة الشباب من خلال صندوق يطلق عليه إسم صندوق الشباب اسوة بصندوق التعليم العالي، يعمل به في حال حصول اختناقات او ازمات مالية”.

واشار الى انه “من بين الشروط التي تم الاتفاق عليها بعد دراسة واقع حال نادي الطلبة ، ان يصار فورا الى وضع جدولة لانهاء المشاكل الادارية واحياء الالعاب الفردية والجماعية المندثرة وان يكون السكرتير المعتمد في النادي من الوزارة تحديدا وفيما يتعلق بفريق كرة القدم حصل الاتفاق على تشكيل لجنة سريعة لحل اشكالات اللاعبين المتعاقدين لتمثيل الفريق”.

واتم ان “اللقاء شهد مناقشة جملة من الامور التي تتعلق بالرياضة الجامعية والبنى التحتية والبطولات والالعاب الرياضية والانشطة الشبابية”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشكلات الطلبة على طاولة حوار درجال وعبد الصاحب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشكلات الطلبة على طاولة حوار درجال وعبد الصاحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).